Ecco perché questo volantino non dimostra un collegamento tra vaccini e autismo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 19 aprile 2024) Numeri già preoccupanti che aumentano di anno in anno sono quelli che si leggono su undall’ermetico titolo «». Si legge di una presunta fonte subito prima di un’insinuazione: l’viene iniettato assieme ai. Sebbene i numeri citati siano in parte corretti, e negli Usa si sia effettivamente verificato un aumento delle diagnosi dei disturbi dello spettro autistico, è assodato dalla ricerca scientifica che inon causano l’. Per chi ha fretta: Circola unche mostra un preoccupante aumento dei casi di. L’aumento viene attribuito ai. Le cifre sono in alcuni casi corrette. Ma non èto alcuntra ...