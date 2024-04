Ecco perché questi non sono dei tunnel segreti della Cabala nera che piacciono ai complottisti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 19 aprile 2024) Cosaquei depositi di cibo trovati in «sotterranei»? Secondo alcuni le immagini condivise recentemente anche su Facebook sarebbero la prova del complotto», una organizzazione segreta che secondo i seguaci di QAnon controllerebbe il mondo. Vediamo cosa mostrano realmente le foto in oggetto equeste teorie cospirativemere narrazioni deliranti. Per chi ha fretta: Circolano alcune immagini di scarsa qualità che dovrebbero dimostrare l’esistenza di depositigestiti dal complotto. In realtà con una rapida indagine su Google immagini è possibile verificare che l’origine delle foto appartiene a ben altri contesti. Analisi Le ...