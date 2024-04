Ecco perché non possiamo far vedere le immagini Isola dei Famosi - Luxuria racconta tutto Pubblico sotto choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 aprile 2024) “nonfarle”.dei, le paroledi Vladimirsull’eliminazione di Francesco Benigno fanno discutere. Ma sembra ci sia un motivo secondo il quale, la produzione del programma, non si prende la responsabilità di farquelle. Eppure si potrebbe edulcorare in tanti modi, con pixel, suono di copertura e al limite, con censura parziale. E invece niente, l’dei2024 decide di non farniente e chiaramente ilnon la prende benissimo. >> “Annuncio importante sui naufraghi”.dei: dopo il ...