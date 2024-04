(Di venerdì 19 aprile 2024) Soldino-americana. A beneficiarne, secondo quanto si legge, decine didi sinistra tra cui un ex ministro del governo Conte e alcuni fedelissimi di Schlein

OCCUPAZIONE. Le posizioni lavorative aperte nei 10 centri per l’impiego della nostra provincia, aggiornate a lunedì 8 aprile. (ecodibergamo)

OCCUPAZIONE. Le posizioni lavorative aperte nei 10 centri per l’impiego della nostra provincia, aggiornate a lunedì 8 aprile. (ecodibergamo)

Ecco l'elenco completo dei politici italiani finanziati dalla no profit vicina a Soros - Soldi dalla no-profit americana vicina a Soros. A beneficiarne, secondo quanto si legge, decine di politici di sinistra tra cui un ex ministro del governo Conte e alcuni fedelissimi di Schlein ...ilgiornale

Contro Ilaria Salis candidata si sono scatenati gli indignati speciali: Ecco chi sono - Alleanza Verdi-Sinistra ha annunciato la candidatura di Ilaria Salis. Immediatamente sono partiti, dentro e fuori i social, gli insulti, gli ululati degli squadristi e dei loro compari al governo: “Ve ...articolo21

Ecco i politici di sinistra finanziati da ‘Social Changes’, società dell’ex guru di Obama - (Adnkronos) – C'è anche un po' di America nei finanziamenti alla sinistra italiana. Scorrendo l'elenco dei contributi per attività politica, non solo elettorale, ex legge n. 659 del 1981 sull'obbligo ...sardegnareporter