Eccellenza Tolentino - congedati dai tifosi con la vittoria

(Di venerdì 19 aprile 2024) La gara-Montegranaro di domenica alle 16.30 sarà l’ultima sfida casalinga dei cremisi, che saluteranno icongedandosi da una stagione in chiaroscuro. Dopo il pareggio in casa dell’Azzurra Colli il team di Possanzini ha la salvezza matematica in tasca, ma vuole chiudere in bellezza la stagione. "Manca lada troppo tempo e penso che i nostri sostenitori meritino il congedo con un successo", dice il presidente Marco Romagnoli, spronando la squadra verso quell’obiettivo che latita dal 25 febbraio, quando i cremisi hanno battuto 2-0 la Monturanese al "Della". Dopo la sfida col Montegranaro, ilchiuderà il torneo a Montegiorgio. Per il futuro il presidente Romagnoli non anticipa nulla: "Inizieremo a pensare alla nuova stagione dal 28 aprile – dice – anche se la ...

"Penso che abbiamo giocato un buon primo tempo, siamo stati pazienti e creato due o tre situazioni per portarci in vantaggio e in una di queste siamo riusciti a far gol. Poi nella ripresa si è ... (sport.quotidiano)

SQUALIFICHE. Sangiustese, due giornate ad Handzic - Il giudice sportivo ha emesso provvedimenti disciplinari in diverse categorie del calcio locale di Macerata, con squalifiche che vanno da uno a tre turni per vari giocatori.msn

Urbino, manca un centimetro per i playoff: classifica avulsa spettacolare - Eccellenza - I ducali quinti a +5 su K-Sport, Montegranaro e Maceratese. Un punto in due gare per esultare e all'ultima c'è l'Osimana senza obiettivi Un punto in due partite per celebrare la qualifica ...youtvrs

Civitanovese a un passo dalla serie D - Questa la situazione in Eccellenza a 2 giornate dalla fine. Civitanovese di nuovo al comando e con la promozione in mano, Jesina sempre più in crisi e nei guai.senigallianotizie