Eccellenza Pigini | Sangiustese - in palio ci sono punti di vitale importanza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) "Dovremo fare attenzione ai particolari per conquistare queiche per noidi". È quanto dice Lorenzo(foto di N. Rapari), difensore della, in vista del match di domenica quando i rossoblù ospiteranno la K Sport Montecchio Gallo. "Ci attende – aggiunge – una della formazioni più forti del campionato, costruita per vincere e può contare su giocatori di assoluto valore". Laha 22, alle sue spalle ciMontegiorgio e Azzurra Colli (20) con il Monturano Campiglione ultimo a quota 19: ecco quindi che assumono un valore enorme le gare contro K Sport e Montegranaro che chiuderanno la stagione. "È cresciuto – osserva– il livello del campionato e solo ...