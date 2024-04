Eccellenza Per la ventinovesima grande appeal | il programma e gli arbitri

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 19 aprile 2024) Penultima giornata di campionato e molto vicini all’ufficialità di qualche verdetto: La Civitanovese al ‘Ferranti’ di P. Sant’Elpidio potrà diventare campione qualora il Montefano e il Chiesanuova assieme dovessero lasciar punti ad Azzurra Colli e Urbino. Al Castelfidardo ne serve uno contro il Montegiorgio per certificare i playoff VALLESINA, 19 aprile 2024 – Vincendo lo scontro diretto contro il Montefano, la Civitanovese si è ripresa il primo posto mettendo in discesa il cammino verso la serie D. Per completare l’opera fino alla promozione diretta, domenica, ore 16.30, i rossoblu si appresteranno in quel di Porto S.Elpidio ad essere ‘’ospitati’’ dal Monturano Campiglione. L’impegno, visto il testacoda che rappresenterà dato dalle ‘nuove’ posizioni che le squadre di Alfonsi e di Cuccù hanno maturato dopo la ventottesima, stimando i dati, sembrerebbe essere adatto per accarezzare il ...