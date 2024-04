È ufficiale | l' Italia avrà almeno 5 squadre in Champions l' anno prossimo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 19 aprile 2024) Adesso è davvero: l'l'cinqueinLeague. Un risultato straordinario, che ci permetterà di iscrivere un club in più rispetto alle passate stagioni grazie ai risultati ottenuti dalle nostre rappresentanti in questodi competizioni europee. L'ultimo tassello è arrivato ieri sera, con la qualificazione di Atalanta e Fiorentina alle semifinali di Europa League e di Conference League (era scontato che anche dal derbyno tra Roma e Milan una arrivasse in semifinale di EL, e a passare sono stati i giallorossi). Dalla vecchiaLeague andrà in soffitta, e quella dell'edizione 2024/25 sarà totalmente diversa: ...