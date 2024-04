E se Ilaria Salis venisse condannata? Ecco cosa potrebbe accadere a lei e all' Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Dopo un paio di giorni di indiscrezioni, comparsate televisive e smentite a uso e consumo dei quattro gatti che li ascoltano, la coppia resistibile della politicana, Gianni e Pinotto, al secolo Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, hanno annunciato la candidatura diall'Europarlamento nelle liste di Avs, l'alleanza tra Verdi e Sinistrana. Non è il caso di infierire sulla donna, in carcere in Ungheria, né sul padre, piuttosto disperato, che non sa piùinventarsi per aiutarla. Il parere di Libero è che lasia nei guai non tanto per il fatto di essere portata in catene in tribunale, pratica umiliante che l'ha dismesso non poi così tanto tempo fa e contro la quale il nostro governo ha protestato, sbattendo però contro un muro, ...