È morto a 46 anni Marco Cesar Aguiar Luis - il bodybuilder più pompato di sempre

(Di venerdì 19 aprile 2024)a 46mentre di trovava a Colonia, in Germania. Ilportoghese si definiva “il piùdi”. A comunicare la triste notizia, la moglie: “Era nel suo paradiso,hafatto quel che amava. Era una persona umile e non ha mai fatto del male a nessuno. Ringrazio tutti per i messaggi d’affetto e di incoraggiamento. Chiedo comprensione in questo momento difficile e, per cortesia, rispetto”. Nato con alcuni problemi fisici che gli impedivano di praticare sport,aveva raccontato di essere riuscito ad affrontarli con l’aiuto del padre e di aver capito a 20che la sua “passione erano i muscoli”: “Ed è ...

Si risveglia tra incredulità e dolore la città di Napoli per la morte di Michele Angelillo, il 37enne morto ieri in galleria Laziale in sella al suo scooter, un Sh 300. In queste ore si stanno ... (teleclubitalia)

Cinema Morta regista Ulrike Koch, aveva 73 anni - La regista e critica cinematografica nonché esperta della Cina, Ulrike Koch, è morta il 30 marzo scorso all'età di 73 anni dopo una grave malattia nella regione di Zurigo.bluewin.ch

Solesino. Mattia Polato muore a 32 anni per un tumore: la passione per le moto e per Vasco Rossi - SOLESINO (PADOVA) - La comunità di Solesino, in provincia di Padova, è in lutto per la morte di uno dei giovani più conosciuti in paese. Mattia Polato, 32 anni, è ...ilgazzettino

Zein Oroq aveva 13 anni: viveva con 17 familiari, quasi tutti uccisi - Gaza, bambino palestinese sopravvive a un raid israeliano ma muore schiacciato da un carico di aiuti arrivato dal cielo. Zein Oroq aveva 13 anni ...notizie.tiscali