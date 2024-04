È la prima piattaforma di investimento che aggrega impianti per la produzione di biogas e biometano - ambito strategico come pochi in questo momento E lo fa con un board di sole donn - una settimana lavorativa di 4 giorni e un approccio al lavoro gentile Intervista con la Ceo

Palex Medical ha reso nota la conclusione di un accordo di opzione di vendita per la prevista acquisizione di Duomed . L’unione dei due gruppi migliorerà in modo significativo la loro posizione come ... (lanotiziagiornale)

Va in archivio la prima giornata di Assoluti Open UnipolSai di Tuffi che per il sedicesimo anno sono in programma nella piscina Stadio Monumentale in corso Galileo Ferraris a Torino. Nella finale ... (sportface)