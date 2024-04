E’ il momento del derby tra Jesi e Castelbellino

(Di venerdì 19 aprile 2024) E’ il sabato deltrae Clementina. Si giocherà al PalaTriccoli alle ore 18. Seconda contro quinta in classifica, con le due squadre che arrivano con il morale alto, entrambe vittoriose nell’ultimo turno. Intanto in vetta continua a marciare spedita Castelfranco di Sotto che vince anche contro Casal De’ Pazzi. B1 femminile (girone D), 22esima giornata. Capannori-Firenze 2-3, S.Lucia-0-3, Castelfranco di Sotto-Casal De’ Pazzi 3-0, Montespertoli-Trevi 3-0, Valdarno-Pontedera 0-3, Clementina-Cesena 3-1. Classifica: Castelfranco di Sotto 54;47; Cesena 45; Casal De’ Pazzi 42; Clementina 36; Pomezia 29; Montespertoli 28; Pontedera 27; Firenze 25; S.Lucia 22; Trevi 19; Capannori 16; Valdarno 6. Prossimo turno. 20/04/24: Trevi-Capannori, Casal De’ Pazzi-Pomezia, Montespertoli-Valdarno, ...

