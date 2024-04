Ë-C4X - tra berlina e crossover

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) La Citroën Ë-C4X è probabilmente una delle auto più divisive sul mercato, a partire dal suo design, caratterizzato da paraurti maggiorati, passaruota rinforzati e un'altezza da terra di oltre 15cm. Non a caso, la X indica una versione dallo stileizzato rispetto alla vettura di partenza. Monta un motore elettrico sincrono a magneti permanenti, con 100kW (136cv) di potenza e 260Nm di coppia, impiega 10'' per raggiungere i 100 km/h (toccando massimo 150) ma, a dispetto delle sue misure, risulta estremamente agile, soprattutto in città. La capacità della batteria è di 50 kWh e l'autonomia dichiarata nel ciclo WLTP è di 360 km, con un consumo medio di circa 16 kWh/100km. La media, ovviamente, peggiora attivando la modalità Sport, ma i consumi più alti - inevitabilmente - si hanno in autostrada. Per una ricarica completa è necessaria poco più di un'ora, che ...