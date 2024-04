È ancora da sistemare | Fedez presenta la casa nuova a Leone e Vittoria

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 19 aprile 2024)hato la sua. Da poco tornato dalla sua vacanza a Los Angeles, il rapper ha portato i suoi figli nellaabitazione di Milano, acquistata da poco e già mostrata in anteprima ai follower Instagram. “Èdaeh, ragazzi”, ha detto quindi il rapper in alcune storie Instagram, dove vediamo i due bambini camminare per le stanzevuote. Ad aspettarli anche nonna Annamaria Berrinzaghi, madre del rapper nonché sua manager. In altri video, vediamo invecementre è intento a giocare con un libro di Iron Man insieme al piccolo, mentresi diletta con un mixer. Poi, vediamo i due fratellini ...