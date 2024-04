Duello fasullo e ora il massacro | Caracciolo sa tutto sulla prossima mossa di Israele

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 19 aprile 2024) “Siamo davanti alla tanto annunciata dicontro l'Iran? Qual è esattamente l'obiettivo di Benjamin Netanyahu?”. E' questa la domanda con cui Lilli Gruber, conduttrice di Otto e mezzo, talk show pre-serale di La7, accoglie Lucio. Il direttore di Limes, rivista di geopolitica, risponde così durante la puntata del 19 aprile: “Si è chiusa la fase del triangolo, cominciata a Damasco il 1 aprile con l'attacco israeliano al consolato iraniano dove sono stati uccisi un generale e altri ufficiali. Consolato si fa per dire, perché non credo fossero lì per il rinnovo del passaporto. Poi c'è stata la replica iraniana obbligata, talmente obbligata che si sono tutti messi d'accordo perché non succedesse nulla, quella di sabato notte. Questa notte c'è stato l'attacco israeliano, di cui sappiamo molto poco, ma di cui vediamo benissimo le conseguenze, ...