Due bambine accoltellate fuori da scuola | 14enne assiste alla scena e muore per lo shock

(Di venerdì 19 aprile 2024) Due ragazzinee una deceduta, proprio per aver assistito a questascioccante. È successo nella giornata di ieri, giovedì 18 aprile,da unadi Souffelveyersheim, in Alsazia (Francia). Secondo quanto riferito dalle autorità locali, laha accusato dei problemi...

Congedo parentale 2024, l’Inps pubblica le istruzioni: come funziona e come richiederlo - la circolare dà istruzioni sulla misura che garantisce in particolare due mesi indennizzati in maniera differente ... con record negativi di bambini nati e fertilità. Congedo parentale, la ...quifinanza

Scuola, di nuovo in classe alla Agazzi di Baganzola dopo i lavori di riqualificazione - Sono rientrati dopo Pasqua i bambini delle quattro sezioni della Scuola d’infanzia statale, ospitati temporaneamente nella ex Pascoli, negli spazi della Scuola d’infanzia Agazzi di Baganzola, completa ...parma.repubblica

L’Ucraina rivendica l’abbattimento di un bombardiere strategico russo - Almeno otto persone, tra cui due bambini, sono morte nella notte nei bombardamenti condotti dall’esercito di Mosca sulla regione centrorientale di Dnipropetrovsk, hanno annunciato il 19 aprile le auto ...internazionale