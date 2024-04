Due anni e mezzo a un finanziere

(Di venerdì 19 aprile 2024) Dal commerciante di Ponte Chiasso, si era presentato con paletta e distintivo, utilizzando l’auto di servizio, gridando che era un militare della Guardia di finanza, e chiedendo spiegazioni su un diverbio avvenuto qualche giorno prima, in merito a un parcheggio auto. Ma il negoziante, di origine straniera, si era accorto che in quell’atteggiamento qualcosa non andava, e che non si trattava di un abituale controllo, decidendo di sporgere denuncia. Il processo per peculato e tentata induzione a favorire utilità, a carico di Salvatore De Cicco, appuntato scelto della Guardia di finanza di Como, si è concluso ieri con la condanna a 2e 6 mesi di reclusione. Il Tribunale Collegiale ha inasprito la richiesta di 2avanzata dal pubblico ministero Alessandra Bellù, e stabilito una provvisionale di mille euro a favore del commerciante, costituito ...

