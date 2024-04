DS 7 - Suv funzionale per tutte le esigenze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) In DS 7, il motore Plug in Hybrid garantisce fino a 65 km di sola autonomia elettrica. La ricarica fino al 100%, poi, è davvero velocissima: solo due ore di alimentazione per arrivare al massimo. Si tratta di un Suv molto comodo e soprattuttoperle. Per quanto riguarda gli esterni è stato perfezionato il look rendendolo più accattivante con delle linee pure e dinamiche. I fari a Led, in più, danno una grande tridimensionalità. L’automobile è dotata di tantissime tecnologie che facilitano la guida ed evitano molti rischi. Uno è la DS PIXEL LED VISION 3.0. Questa fa sì che i fari si possano adattare all’ambiente esterno e, in curva, si orientano per dare una totale visione al guidatore. Il Night Vision, invece, avverte di un qualsiasi animale o essere umano presente in una distanza tra i 50 cm e i 100 metri ...