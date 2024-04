(Di venerdì 19 aprile 2024) Utilizzare, radar e sensori per monitorare i campi el'insorgenza di fitopatologie. Questo lo scopo del, AGRiculture, GREEn & Digital, il nuovo sistema europeo d’avanguardia realizzato dall’italiana Corvallis (Gruppo Tinexta), azienda cyber tra i principali fornitori di servizi IT nel settore finanziario italiano, in collaborazione con la sede italiana di

Gli orari della Formula 1, Gp Cina 2024: dove vedere sprint, qualifica e gara (Sky, Now, Tv8) - Dopo 5 anni il circuito di Shanghai torna ad ospitare la Formula 1. Un ritorno in grande stile per il GP della Cina, perché questo weekend va in scena anche la prima Sprint del 2024 con il nuovo forma ...ilfattoquotidiano

Da calciatore a monaco buddhista: la storia dell’ex Pisa Kevin Lidin che ha imparato “a raggiungere e mantenere la felicità” - L'ex centrocampista che ha giocato anche in Italia ha deciso di mollare tutto per capire "quale fosse lo scopo della vita" Bastano due foto, in prima riga sul suo profilo Instagram, per capire la para ...ilfattoquotidiano

Droni e satelliti per prevenire malattie delle piante, presentato a Bari il progetto Agreed - Utilizzare Droni, satelliti, radar e sensori per monitorare i campi e prevenire l'insorgenza di fitopatologie. Questo lo scopo del progetto ...stream24.ilsole24ore