Droni di Israele colpiscono la base aerea di Isfahan in Iran | video

(Di venerdì 19 aprile 2024) Diversilanciati dahanno raggiunto e colpito ladi, in. In questosi vede l'anticercare di distruggere gli apparecchi, poi si sentono chiare le esplosioni degli obiettivi colpiti. Teheran parla di un attacco sventato e che non ha provocato alcun danno. Opposta la versione di Tel Aviv

Non è questione di gelosia, ma di lotta per la sopravvivenza. Nei giorni in cui Israele ha subito il più massiccio attacco missili stico da decenni, quello dall’Iran quasi interamente sventato ... (open.online)

Israele ha attaccato l’Iran: “Siti nucleari in sicurezza”. Usa: “Noi avvisati da Teheran, non abbiamo dato nessun ok” - Prima la tv iraniana, poi quella statunitense hanno dato notizia: in Italia erano le 4.18. Si tratta di un "attacco limitato" che non avrebbe - ha assicurato Tel Aviv - riguardato le centrali nucleari ...ilfattoquotidiano

Israele lancia il contrattacco contro l'Iran, colpita una base aerea militare a Esfahan - La base ospita da tempo la flotta iraniana di F-14 Tomcat di fabbricazione americana, non si registrano vittime. Teheran: siti nucleari al sicuro ...gds

Israele lancia un attacco contro l’Iran - Israele ha lanciato un attacco contro l’Iran come rappresaglia per gli attacchi iraniani contro il suo territorio lo scorso fine settimana, hanno riferito diversi media statunitensi, citando funzionar ...rsi.ch