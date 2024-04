(Di venerdì 19 aprile 2024) (Adnkronos) – Un comparto in grande espansione a livello europeo, con 169 milioni di euro dinel 2023, 192 imprese attive e un parco auto di 3.456 unità. E per quanto riguarda l'i dati parlano di 45 milioni di euro dicon circa 1000 auto. I numeri che arrivano da’s Analysis L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Driverso: in Ue fatturato a 169 mln per car hiring d’alta gamma, 45 mln in Italia - Al Museo Maxxi di Roma il secondo global meeting della prima piattaforma digitale europea ...adnkronos

Il noleggio di lusso cresce in tutta Europa - Il ricavo medio sul singolo veicolo è stato di 49mila euro. Per il 2024 Driverso prevede un fatturato di settore di 195 milioni di euro, in crescita fino ai 714 milioni previsti nel 2030. L’evento.quattroruote