Dragon’s Dogma 2 - la peste draconica diventerà meno pericolosa con la nuova patch

(Di venerdì 19 aprile 2024) Lain2 verrà resae letale con il prossimo aggiornamento. Capcom ha annunciato unaentro la fine del mese che interverrà su diversi aspetti e anche su questa meccanica di gameplay molto discussa. Lain2 è stata una delle sorprese più interessanti e divisive dopo il lancio del videogioco. Questa meccanica prevede la possibilità per le pedine di contrarre un’infezione che, se non rilevata per tempo, può portare a conseguenze catastrofiche. Oltre ad essere molto contagiosa, laporta i nostri compagni di viaggio a diventare eccessivamente violenti. Alcuni utenti hanno ...

Edge ha pubblicato il numero 397 che contiene al suo interno alcune recensioni decisamente interessanti, dove tra queste troviamo Dragon’s Dogma 2 e Rise of the Ronin , due giochi molto chiacchierati ... (game-experience)

Dragon's Dogma 2: in arrivo un nerf per la temuta Peste Draconica, conferma Capcom - Capcom ha dichiarato che distribuirà un nuovo aggiornamento per Dragon's Dogma 2, con cui arriverà un nerf della Peste Draconica.everyeye

Star Wars Outlaws ANTEPRIMA | Tutti i dettagli emersi da Game Informer - Game Informer ha intervistato il direttore creativo di Star Wars Outlaws in forze presso Massive Entertainment di Ubisoft.gamesource

Dragon's Dogma 2, arriva il nerf per la meccanica più discussa del gioco - Capcom ha annunciato un nuovo aggiornamento per Dragon’s Dogma 2, che introduce una serie di modifiche e correzioni, tra cui il nerf per la discussa e odiata peste draconica, ma non menziona ancora la ...informazione