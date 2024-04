Dovevano scontare una pena detentiva ma erano a spasso sul territorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Sarzana (La Spezia) 18 aprile 2024 - Era già stati condannati ma invece di essere in carcerein giro in Val di Magra. I due stranieri sono così stati arrestati dai carabinieri e condontti in carcere perle rispettive pene detentive. I militari del nucleo radiomobile della compagnia di Sarzana hanno tratto in arresto un pregiudicato di 24 nei cui confronti era stato emesso, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia, un ordine per la carcerazione in quanto condannato alladi 3 anni e 8 mesi di reclusione per una serie di reati contro il patrimonio. Sempre nell’ambito di un’operazione di controllo deleseguita dai carabinieri della stazione di Arcola è stato arrestato un quarantenne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso ...