Dove stanno gli estremisti | 25 Aprile - Giorgia Meloni fulmina il giornalista | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Riavvolgere il nastro fino a ieri, giovedì 18. Siamo al termine del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles, al quale ha ovviamente preso parte anche. E così, a pochi giorni dal 25, ecco piovere la solita domanda, trita e ritrita. O meglio, la solita provocazione: "Che cosa farà in occasione della festa della Liberazione?". La domanda arriva da uno de giornalisti che attorniavano il premier al termine dei lavori. E, da par suo, senza scomporsi replica: "Per quello che riguarda il 25, anche lo scorso anno sono stata a deporre una corona di fiori con il presidente della Repubblica, come faccio sempre per le celebrazioni di questa nazione, e lo faccio con il massimo rispetto del mio ruolo", ha premesso. Ma non è tutto, perché ...