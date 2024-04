Doppia trasferta a Viareggio per le squadre di volley di Casciavola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024)(Pisa), 19 aprile 2024 - Ultima giornata della stagione regolare per la PediaTussche con la qualificazione ai playoff già in tasca si accinge ad affrontare, sabato 20 alle 18, l’Oasi, formazione che ha più niente da chiedere a questo campionato, ma che certamente vorrà chiudere nel miglior modo possibile regalando una soddisfazione al suo pubblico. Dal canto della PediaTuss questa sfida apparentemente prima di significato, ne assume uno molto importante se si va a considerare che per determinare la griglia del calendario playoff si terrà conto della classifica avulsa fra le seconde degli altri gironi e così con una vittoria le rossoblù potrebbero agganciare una buona posizione per affrontare al meglio gli spareggi promozione. Dopo i recuperi importanti di Vaccaro e Barsacchi, viste in campo nella ...