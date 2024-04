Dopo un vertice semisegreto a Doha - Erdogan si fa mediatore e inizia a giocare su più tavoli

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 19 aprile 2024) Hakan Fidan, è un uomo di provata intelligence oltre che il ministro degli Esteri della Turchia. Ma soprattutto è la carta che il presidente Recep Tayyipsi sta giocando per rispondere sia alla richiesta americana di una efficace mediazione nel conflitto israelo-palestinese, sia all’accusa interna di aver fatto troppo poco per Gaza, portando così il suo partito, l’Akp, a un tracollo elettorale. Fidan è appena rientrato dal Qatar dove ha avuto un faccia a faccia con leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh. Quello tra il capo della diplomazia di Ankara e il numero uno dell’organizzazione che comanda in Palestina è stato unsemi-segreto perché molto delicato: secondo i media israeliani, dall’incontro ci si attende una sorta di passaggio di testimone del ruolo di mediazione tra Israele e Hamas. Il Qatar starebbe infatti per sfilarsi, ...