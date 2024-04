Donne - guerr - Resistenza Il mio libro per il 25 april -, incontro all’Università di Siena

(Di venerdì 19 aprile 2024)– In occasione delle celebrazioni del 25e e dell’80° anniversario della Liberazione didal nazifascismo il Comitato Unico di Garanzia dell’Università di(CUG) promuove undedicato allenel tragico biennio 1943-1945 dal titolo “a,. Il mioper il 25e”, con l’obiettivo di favorire la trasmissione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Montecitorio a Porte Aperte, aprono le prenotazioni per la visita del 4 febbraio All’auditorium ChiantiBanca il convegno “Lo Sport e la Costituzione. La Riforma tra prospettive e scenari possibili” ASPI potenzia ...

La Pietà di Gaza. Quei corpi abbracciati e muti, simbolo di un dolore universale - La guerra non ha volto, non ha nome, non ha età. La guerra sono due corpi incastrati in un abbraccio che non è più possibile. Una donna viva che stringe a sé le spoglie di una bambina morta. Il bianco ...ilsecoloxix

SEGUI LA DIRETTA DEL 19 APRILE - Tajani: “G7 compatto sulle sanzioni all'Iran”. Teheran: “Potremmo rivedere la nostra dottrina nucleare di fronte alle minacce di Israele”. Cina: “La Palestina ...repubblica

Siria: Amnesty, nuovo rapporto su omicidi, torture e violazioni diritti umani - Oltre 56mila persone poste in detenzione dopo la sconfitta territoriale del gruppo armato Stato islamico stanno subendo sistematiche violazioni dei diritti umani e muoiono in grandi numeri a causa del ...lepersoneeladignita.corriere