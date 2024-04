Donne bersaglio. Una donazione per il numero antiviolenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) In occasione dell’ultima ’Giornata Internazionale della Donna’, il Gruppo Unicomm, azienda da sempre attenta alle tematiche sociali, e Differenza Donna, Associazione e Ong impegnata sin dal 1989 in progetti nazionali e internazionali per far emergere, prevenire e combattere la violenza di genere, hanno unito le forze per promuovere la campagna ’Il desiderio più grande di una donna è essere libera. Libera di scegliere’. Questa importante iniziativa, diffusa nei punti vendita Famila, Emisfero, Mega e A&O del Gruppo Unicomm, ha coinvolto e sensibilizzato migliaia di clienti che, alle casse dei rispettivi supermercati, hanno potuto dare un contributo a sostegno dell’Associazione Differenza Donna e dei progetti che realizza all’interno dei Centri. La campagna, inoltre, attraverso distribuzione capillare di materiale informativo all’interno dei punti ...