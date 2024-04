Donna investita da un pirata della strada mentre attraversa sulle strisce pedonali | muore poche ore dopo

(Di venerdì 19 aprile 2024) Unadi 82 anni è mortaoreessere statada un'autovain via General Cantore a Inverigo, in provincia di Como.

Non è solo stata urtata e fatta cadere a terra, ma anche schiacciata dalle ruote dell’auto. La Donna , 48enne di Broni, ha riportato conseguenze gravissime e dopo il trasporto sull’ambulanza in ... (ilgiorno)

Inverigo, anziana investita sulle strisce: è morta. Caccia al furgone pirata - Sul posto erano intervenuti il personale del 118, ambulanza del Lariosoccorso Erba e anche l’elicottero: le condizioni dell’anziana erano apparse subito molto serie: è deceduta poco dopo il ricovero ...laprovinciadicomo

investita e sbalzata contro un ciclista: muore 80enne - Non c'è stato nulla da fare per la Donna coinvolta nell'incidente avvenuto questa mattina intorno alle 11.30 in via General Cantore.primacomo

Incidente stradale. investita da un’auto, vola addosso ad un ciclista - Un assurdo incidente stradale è successo questa mattina alle 11.20 circa all'altezza del numero civico 26 in via General Cantore a Inverigo, in provincia di ...cronacaossona