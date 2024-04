Don Cosimo Schena presenta ‘Dio è il mio coach’ | esce il nuovo libro del prete più amato d’Italia e star del web

(Di venerdì 19 aprile 2024) Donin tutta Italia e, in ambito ‘ecclesiastico’, secondo solo al Papa per popolarità sui social network,il suo ultimoè il mio Coach: Consigli Evangelici su Misura per Te’. Questa guida spirituale, arricchita dalla prefazione di Monsignor Lucio A. Ruiz, si propone come un faro di luce e speranza per chi cerca orientamento nei momenti difficili della vita. Donè il mio: attraverso consigli evangelici pratici, e riflessioni profonde, l’autore invita i lettori ad interpretare gli insegnamenti della Bibbia Con un approccio che va oltre il semplice, donoffre un vero e proprio ...

Solenni festeggiamenti in onore della Madonna della Scala - Solenni festeggiamenti in onore della Madonna della Scala Si sta distribuendo in questi giorni in Città il nell'opuscolo "Solenni festeggiamenti in onore

SAN Cosimo ALLA MACCHIA - Gruppi di preghiera 'Padre Pio': svolto l'incontro diocesano - Vi hanno partecipato anche i gruppi di preghiera di Manduria, Uggiano Montefusco, Avetrana e Sava Martedì scorso, nel santuario di San Cosimo alla Macchia in Oria, si è tenuto il primo incontro uffici