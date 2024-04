Documenti falsi su portale per acquisti tablet - tre denunce

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi era accreditato su undella Pubblica amministrazione come una spin off che avrebbe dovuto provvedere agliper conto del Comune di Giugliano. E sullo stessopubblicavano determine, risultate – secondo le indagini della polizia locale – non reali per l’acquisizione di beni particolarmente costosi. La prima fornitura, in genere, veniva pagata puntualmente alla consegna dei beni ma alla seconda le fatture restavano inevase. Così alcuni commercianti si sono rivolti alla polizia locale di Giugliano e che, al termine di una rapida indagine, ha denunciato tre persone. Un presunto raggiro, secondo una prima stima degli investigatori coordinati dal colonnello Emiliano Nacar, da alcune centinaia di migliaia di euro ai danni di imprese locali ma anche di fuori regione, sia lombarde che ...