Distrutta in un incidente l’auto di Pichetto Fratin Ferito il portavoce | Nulla di grave

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 19 aprile 2024)di servizio del ministro dell’Ambiente Gilbertoè andatanella serata di ieri, giovedì 18 aprile, in unstradale. Al momento dell’impatto il ministro non era a bordo. A rimanere coinvolti sono l’autista e il, Emanuele Raco. Il primo è rimasto illeso, il secondo ha riportato leggere contusioni. Tutto è avvenuto in serata, quandodi servizio – una Lexus ibrida – ha portato il ministroall’aeroporto di Napoli, dopo che in giornata aveva partecipato al Festival Euromediterraneo. L’autista e ilhanno quindi imboccato l’A1 in direzione Roma, ma sono rimasti coinvolti in uncon altri due veicoli quando si trovavano all’altezza di Cassino. Dopo lo scontro, la ...