DIRETTA F1 - qualifiche Sprint Race GP Cina 2024 | Verstappen davanti a Lecler - ma arriva la pioggia!

(Di venerdì 19 aprile 2024) Aggiornamenti minuto per minuto delleche definiscono la griglia di partenza delladel GP didi F1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.13 Attenzione al meteo, molto incerto in vista di questa Sprint Qualifying. Poco meno di un’ora fa il circuito cinese è stato colpito da un breve scroscio ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.27 Al momento, in attesa di capire se potrà arrivare la pioggia durante la sessione, la temperatura dell’aria è di 20°C mentre quella dell’asfalto si ... (oasport)

Aggiornamenti minuto per minuto delle qualifiche che definiscono la griglia di partenza della Sprint del GP di Cina 2024 di F1 (oasport)

F1, a che ora le qualifiche e la Sprint del GP di Cina 2024 in tv: programma, streaming, guida Sky e TV8 - Domani, sabato 20 aprile, il circuito di Shanghai sarà teatro della Sprint e delle qualifiche del Gran Premio di Cina 2024, quinto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Con l'introduzione di u ...oasport

LIVE GP Cina: segui le qualifiche Sprint in DIRETTA - Dal circuito di Shanghai vanno in scena le prime qualifiche ShootOut del weekend Sprint del Mondiale di F1 2024 ...autosprint.corrieredellosport

DIRETTA F1, GP Shanghai 2024 LIVE: Ferrari a caccia del colpo nelle qualifiche per la Sprint - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint Qualifying del Gran Premio di Cina 2024, valevole come quinto round stagionale del Mon ...oasport