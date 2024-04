Digiuno intermittente - fa bene o male? Dott Carotenuto biologo nutrizionista | Ecco cosa ne penso

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 19 aprile 2024), fa? La nostra redazione ha contattato in esclusiva ilcampano,. GiuseppeUno degli argomenti principali di quest’ultimo periodo, per quanto riguarda l’alimentazione e lo stile di vita, non può che essere quello relativo al. Tanto è vero che, proprio pochi giorni fa, la nota trasmissione Mediaset “Le Iene” ha voluto effettuare un servizio in merito. Per il semplice motivo che questo “stile di vita” è stato aato da alcuni personaggi del mondo dello spettacolo: tra questi rientrano Fiorello, Caterina Balivo e molti altri ancora.(Foto Facebook) ...