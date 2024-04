Diffidati Cagliari-Juventus | bianconeri a rischio squalifica in vista del Milan

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024) Idi: ecco i giocatoriindel successivo impegno di campionato contro il. C’è un solo giocatore della squadra di Allegri che rischia di saltare la classica contro i rossoneri se rimedierà un’ammonizione all’Unipol Domus contro i sardi: si tratta di Andrea Cambiaso, l’esterno e jolly di centrocampo che si trova nell’elenco deie che con un cartellino giallo incorrerà in una giornata di stop imposta dal giudice sportivo. Dunque massima attenzione contro gli isolani per il terzino e laterale, tra i punti fermi della squadra bianconera, per non saltare il big match dello Stadium. SportFace.