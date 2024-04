Difendiamo il patrimonio dei monaci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 aprile 2024) Desideriamo esprimere tutta la nostra riprovazione nei confronti della scelta dei Frati minori francescani di cedere il magnifico complesso del Murazzo di Modena alla Curia Arcivescovile, che poi ha declinato l'offerta. E ora ci troviamo con il rischio che il convento venga destinato ai migranti, come è noto. Perché? A Modena, dopo l'ingiustificata estromissione deibenedettini, non si vede più circolare un consacrato in saio o in tonaca. Abbiamo chiese intitolate a San Francesco e a San Domenico e solo preti diocesani! Una città che conta 180.000 abitanti si trova in queste condizioni. Per sua scelta. Che la casa generalizia bolognese e l'Arcivescovo si mettano una mano sul cuore e ripensino certe scelte: le soluzioni ci sono, lo sanno. Distruggere ilmonastico e conventuale di un territorio significa attuare piani di dissoluzione ...