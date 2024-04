Dickey Betts - morto il fondatore e chitarrista degli Allman Brothers

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 aprile 2024) Mondo della musica internazionale in lutto. Èinfatti, all’età di 80 anni,, nonché autore di ‘Ramblin’ Man’, la canzone di più grande successo della band. A dare la triste notizia alla Associated Press è stato il suo manager David Spero, il quale ha spiegato cheè deceduto giovedì nella sua casa in Florida e ha anche rivelato che il musicista era malato di cancro da oltre un anno e soffriva di una malattia polmonare ostruttiva cronica. Chi eraè considerato uno dei fondatori del Southern Rock (un mix di blues, country, R&B e jazz con il rock ...