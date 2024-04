Diamond League Xiamen 2024 in tv | programma - orari e diretta streaming atletica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024) Sta per terminare il conto alla rovescia per la prima tappa della Wandadileggera, innella sabato 20 aprile a(Cina): ecco, di seguito, le informazioni per seguire le gare. Si alza il sipario sul massimo circuito mondiale, Alcuni dei migliori atleti al mondo sono pronti a sfidarsi in pista e in pedana per iniziare al meglio la manifestazione. Fra questi anche Gaia Sabbatini, unica rappresentante dell’Italia al via in questa prima tappa, che si cimenta sui 1500 metri. Di seguito, ildettagliato con gliitaliani (5 ore in meno rispetto alla Cina) e le informazioni per seguire l’evento, che vede andare in scena anche gare non valide per la classifica di...