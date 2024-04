Diagnosi precoce. Nuove terapie e guarigione. Esperti a confronto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Stabilire lo stato dell’arte della ricerca clinica nel tumore al seno e anticipare le sfide future tra innovazioni e opportunità. Sono gli obiettivi del convegno Prato Breast, che si conclude oggi a Prato, organizzato dalla Soc Oncologia medica dell’Ospedale Santo Stefano. (Nella foto, la presentazione dell’iniziativa). Ogni anno in Italia circa oltre 55mila persone si ammalano di tumore alla mammella, la neoplasia più frequente nella donna e la prima causa di morte, con 15.500 decessi solo nel 2022. Nell’ultimo decennio i grandi progressi nella prevenzione e lehanno ridotto gradualmente la mortalità per questa patologia. Le novità attese per il prossimo futuro aumentano ulteriormente la speranza per migliaia di pazienti, ma comportanosfide per la comunità oncologica. A centro del convegno, il trattamento ...