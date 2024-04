Di Maio | Italia cruciale nello scacchiere internazionale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“L’ha la presidenza del G7 e ha un ruolocon i paesi like minded, con i quali si sono pianificate importanti iniziative”. Così risponde Luigi Di, rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo Persico, a chi gli chiede quale ruolo giochi l’, in particolar modo per la soluzione dei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina. “Grazie anche alla presidenza G7 – ha proseguito – lunedì ci sarà il Consiglio Affari Esteri dell’Ue dove si discuterà della crisi in Medio Oriente e dell’Ucraina. E le iniziative dell’Ue per la de-escalation e la tutela dei nostri alleati ucraini saranno sicuramente al centro del dibattito”.“Lunedì – ha concluso Di– ci sarà anche la riunione dei ministri degli Esteri dell’ Ue coi ministri degli Esteri del Consiglio ...