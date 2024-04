Di che famiglia sei? Scoprilo giocando con il toolkit Tante Famiglie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Arezzo, 19 aprile 2024 – Arcigay Arezzo eArcobaleno Toscana invitano la cittadinanza a conoscere e giocare con il”: 6 giochi in scatola rivolti alla fascia d'età 6-14 anni che possono essere anche uno strumento utile ad insegnanti, genitori, educatori ed educatrici per introdurre, informare, rielaborare e mettersi in gioco sull'esistenza di diversi tipi di. Nei locali del centro giovani “Onda d’Urto” nel parco di Villa Severi, dalle 16 alle 18 ilsarà presentato da Ilaria Paolini, referente toscana diArcobaleno, e sarà possibile provarlo e giocarlo insieme sia per le persone adulte che, soprattutto, per le più piccole! Ingresso libero e gratuito, saranno disposti più tavoli di gioco e sarà offerta una ...