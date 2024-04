Devon Sawa rivela perché non è tornato per Final Destination 2

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 19 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movieha recentementeto il motivo del suo mancato ritorno per2, nonostante sia sopravvissuto al primo film. In un’intervista esclusiva con ComicBook.com, l’attore ha spiegato che non è stato in grado di partecipare al sequel per motivi personali, ma ha mantenuto un grande affetto per il franchise.Svela il… Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie