Design Week - materiale rivoluzionario che converte tetti e pareti in giardini

Leggi tutta la notizia su newsagent

(Di venerdì 19 aprile 2024) Innovativa ‘schiuma poliuretanica’ capace di utilizzare l’acqua piovana per una crescita verde e un isolamento efficiente Per la prima volta in Italia, VIRIdiVITA viene presentato allaed è possibile visitarlo fino al 21 Aprile in Via Tortona 27 all’interno dello spazio Poliuretano, nel Padiglione Materially al SuperstudioPiù. Si tratta di un sistema alternativo di green roof, capace di sostituire al terreno una schiuma poliuretanica in grado di trattenere l’acqua piovana, trasformandoin veri e propriverticali. L’idea brevettata da VIRIdiVITA arriva dalla Svizzera e rappresenta la promessa di migliorare il benessere urbano. Ad oggi questa soluzione è stata installata su circa 35.000 mq di coperture verdi a Zurigo, Ginevra, Losanna e Lucerna. Il sistema ...