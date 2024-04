Derby Milan-Inter - lavoro di scarico per i rossoneri | il report

(Di venerdì 19 aprile 2024) Verso iltra. Primo allenamento aello in vista della 33ª giornata: ildi AC.com

Filippo Inzaghi , ex attaccante del Milan , si è espresso sul derby con l'Inter e sullo stadio San Siro . Le sue parole (pianetamilan)

Non c`è pace per il Milan, che, dopo la cocente delusione dell`eliminazione ai quarti di Europa League per mano della Roma, rischia ora di... (calciomercato)

Non una semplice sconfitta, non una "semplice" eliminazione dall'Europa League: per il Milan di Stefano Pioli , il ritorno di Europa League contro la Roma è stato un disastro, un'assoluta disfatta. ... (liberoquotidiano)

Giorni complicati in casa Milan, tra Europa League e un Derby che può valere molto, arrivano novità sul nuovo stadio dei rossoneri - Giorni complicati in casa Milan, tra Europa League e un Derby che può valere molto, arrivano novità sul nuovo stadio dei rossoneri ...spaziomilan

Milan, il Derby per l’orgoglio: ma Curva Sud ha scelto per l’addio di Pioli - L'eliminazione dall'Europa League rappresenta una grande delusione per il Milan, che inguaia una volta di più Stefano Pioli. Il tecnico rossonero sembra ...footballnews24

Serie A, l’Inter vuole la seconda stella nel Derby con il Milan. Roma-Bologna è sfida Champions: Dybala doppietta a 15 su Sisal.it - ROMA - Una per coronare una stagione esaltante, in Serie A, e vincere il tricolore nella partita più sentita contro gli eterni rivali cittadini. L’altra per ritardare di qualche settimana i festeggiam ...insideroma