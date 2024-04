Delitto di Aosta - si cerca l’arma Overdose di farmaci per Sohaib

(Di venerdì 19 aprile 2024) Si è sentito male, ieri mattina, mentre usciva dal carcere di Grenoble per essere trasportato davanti alla Corte d’Appello che doveva decidere sulla sua estradizione ed è stato ricoverato in ospedaleTeima, il 21enne di Fermo arrestato il 10 aprile a Lione e sospettato dell’omicidio della sua ex fidanzata, la 22enne francese Auriane Nathalie Laisne, trovata morta il 5 aprile in una chiesetta diroccata in Val d’. All’origine del malore ci potrebbe essere un’di tranquillanti e antidepressivi. "Quando ho parlato con lui in carcere – ha spiegato il difensore francese del giovane, l’avvocato Julian Paris - era sotto l’effetto dei tranquillanti e degli antidepressivi che gli vengono somministrati dal medico della struttura., che continua a dichiararsi innocente e che sostiene di non aver fatto del ...

