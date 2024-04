Deadpool & Wolverine | Taylor Swift ha confermato il suo debutto nel MCU in The Tortured Poets Department?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il nuovo album di, The, secondo alcune ipotesi dei fan avrebbeildella star nel MCU. I fan disi sono convinti che il doppio album Theabbiail coinvolgimento dell'artista nel film. Da tempo si accenna alla possibilità che la star della musica appaia nel nuovo progetto del MCU, anche grazie alla sua grande amicizia con Ryan Reynolds e Blake Lively, e il regista Shawn Levy non ha mai smentito in modo deciso le ipotesi. Il possibile easter egg nell'album Nel nuovo album di ...