De Grandis | Inter - sarà Scudetto Ma il derby lo vince il Milan

(Di venerdì 19 aprile 2024) Nel corso del post gara di Europa League, negli studi di Sky Sport si è discusso della debacle dei rossoneri all’Olimpico. Tra i tanti commenti, anche quelli di Stefano De, noto giornalista sportivo. CONVINTO – Stefano De, negli studi di Sky Sport, nel post partita di Roma-, ha parlato della sconfitta dei rossoneri in Europa League in attesa di scendere in campo lunedì nelcontro l’. Questo il suovento: «Dopo tante vittorie dell’, magari questoillo. Loall’non glielo toglie nessuno. L’è più forte del, sono sempre convinto di questo. L’in 11 ...

De Grandis trova un problema del Milan: «Questo ha complicato le cose contro la Roma» - De Grandis ha parlato nel post-partita di Roma Milan: tutte le dichiarazioni dopo il match di Europa League Il giornalista Stefano De Grandis ha parlato a Sky nel post-partita di Roma Milan. PAROLE – ...milannews24

Roma-Milan, dove vedere i quarti di Europa League in tv e streaming: gli orari - Ritorno dei quarti di finale di Europa League, la Roma ospita il Milan oggi giovedì 18 aprile alle ore 21, in diretta su Sky , canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW ...sport.sky

De Grandis non ha dubbi: «La partita che conta è Roma Milan. Il derby Interessa solo ai tifosi» - De Grandis non ha dubbi: «La partita che conta è Roma Milan. Il derby Interessa solo ai tifosi». Le parole del giornalista Stefano De Grandis ha parlato ai microfoni di Sky Sport della settimana di fu ...milannews24