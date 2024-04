De-escalation - l' unica parola che mette d' accordo Ira - Israele ed il mondo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 19 aprile 2024) De-. Questa lachiave per provare a leggere i prossimi passaggi della crisi mediorientale. Con la simbolica risposta cheha affidato ai suoi droni per controbilanciare la rappresaglia iraniana, infatti, Gerusalemme lancia un messaggio al. E anzitutto a Teheran. «Non siete voi il nostro obiettivo» ha implicitamente chiarito il gabinetto di guerra bersagliando questa notte Isfahan, «non vogliamo aprire un altro fronte ma ci concentreremo sul finire il lavoro a Gaza» il sottotesto. Del resto, dar vita a un conflitto aperto con l’Iran – oggi come domani – sarebbe una follia improponibile per Gerusalemme. Oltretutto, un simile scenario trascinerebbe con sé tra gli altri Paesi come Arabia Saudita e Giordania, che tutto desiderano tranne restare invischiati in guerre che non sono minimamente ...