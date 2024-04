(Di venerdì 19 aprile 2024) AGI - Per qualche ora, Capri è stata l'ombelico della politica estera mondiale. Era da mercoledì sera che tra i vicoli che si inerpicano sull'isola, di fronte al Golfo di Napoli, si tessevano le fila della diplomazia internazionale. Turisti e cameraman, delegazioni e ristoratori, tutti mescolati senza apparente intralcio. Del resto l'isola è abituata a grandi eventi: vi era di casa Jacqueline Kennedy, d'estate si vedono Leonardo Di Caprio e Jennifer Lopez, nessuno si stupisce di nulla. Tantomeno della cena al lume di candela del capo della diplomazia Usa, Antony Blinken, con la moglie, su un terrazzino a strapiombo sull'iconica piazzetta salotto. Ma stamane, dopo la notizia che era stata colpita una base aerea a Isfahan, il cuore della difesa area iraniana, vicino a un importante impianto nucleare, per qualche ora l'isola dei Faraglioni è diventata il fulcro delle tensioni, anche ...

13.32 La Nato condanna l'attacco come "una escalation dell'instabilità",invitando "con urgenza alla moderazione" tutte le parti."Inevitabile che il conflitto non vada fuori controllo",per il ... (televideo.rai)

Il generale dell’Idf Halevi conferma che ci sarà una risposta, come annunciato da Netanyahu. Il presidente iraniano: “La nostra reazione sarà diffusa e dolorosa”. E il Comitato per la Sicurezza del ... (ilfattoquotidiano)

Medio Oriente, Crosetto “Scongiurare un’ulteriore escalation” - ROMA (ITALPRESS) – “Ricevo costanti aggiornamenti e seguo gli sviluppi della situazione in Medio Oriente. Con gli Alleati e Partner stiamo lavorando per scongiurare un’ulteriore escalation, invitare l ...padovanews

De-escalation e moderazione, le parole d'ordine del G7 in Medio Oriente - AGI - Per qualche ora, Capri è stata l'ombelico della politica estera mondiale. Era da mercoledì sera che tra i vicoli che si inerpicano sull'isola, di fronte al Golfo di Napoli, si tessevano le fila ...agi

Israele lancia l'attacco contro l'Iran, colpita una base militare a Isfahan. Teheran: 'Nessuna ritorsione immediata' - DIRETTA - Con gli alleati e partner stiamo lavorando per scongiurare un'ulteriore escalation, invitare le parti alla moderazione affinché non si arrivi ad un punto di non ritorno". Così il ministro della Difesa ...ansa