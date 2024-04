Daniele Capezzone | La resa dei rettori ai violenti in ateneo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Spiace dover svolgere – temiamo non in vasta compagnia – la parte dei grilli parlanti o quella degli spiriti incontentabili: ieri, infatti, da molte sponde sono giunti apprezzamenti verso il documento reso noto dalla Crui, la conferenza deidelle università italiane, e verso le parole della presidente dell'organismo Giovanna Iannantuoni. E indubbiamente alcune delle intenzioni che abbiamo letto e ascoltato sono rassicuranti e positive. Tuttavia – ce lo si consenta – siamo al minimo sindacale di quanto dovrebbe accadere in una democrazia liberale. E ci sono almeno cinque questioni che non tornano affatto, e che anzi – temiamo inconsapevolmente – danno l'idea di un cedimento culturale di fondo. Primo. Dice la presidente della Crui che non c'è stato alcun boicottaggio della collaborazione scientifica con le università israeliane. E ci mancava solo che ci fosse in ...